Европейская экономика рекордно просела

Темпы роста ВВП еврозоны в четвертом квартале 2019 года оказались самыми слабыми с 2013-го, пишет Bloomberg.
Совокупный ВВП еврозоны, в которую входят 19 стран, в конце прошлого года вырос на 0,1 процента, что стало самым низким показателем за последние шесть лет. В третьем квартале был зафиксирован рост на 0,3 процента.
Причиной рекордного проседания экономики стал спад в двух крупных экономиках Европы — Франции и Италии. В то же время Германия, испытывавшая проблемы в течение 2019 года и достигшая технической рецессии (ВВП сокращался на протяжении двух кварталов подряд), в четвертом квартале показала небольшой рост — официальные данные ожидаются позднее.
Опрошенные изданием экономисты и исследования предполагают временный характер проблем. По их словам и данным, уже в течение 2020 года динамика может улучшиться за счет спада напряженности в отношениях между США и Китаем, а также достижения соглашения по выходу Великобритании из ЕС.