Европейская экономика рекордно просела

Темпы роста ВВП еврозоны в четвертом квартале 2019 года оказались самыми слабыми с 2013-го, пишет Bloomberg.

Совокупный ВВП еврозоны, в которую входят 19 стран, в конце прошлого года вырос на 0,1 процента, что стало самым низким показателем за последние шесть лет. В третьем квартале был зафиксирован рост на 0,3 процента.

Материалы по теме Под откос Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму

Причиной рекордного проседания экономики стал спад в двух крупных экономиках Европы — Франции и Италии. В то же время Германия, испытывавшая проблемы в течение 2019 года и достигшая технической рецессии (ВВП сокращался на протяжении двух кварталов подряд), в четвертом квартале показала небольшой рост — официальные данные ожидаются позднее.

Опрошенные изданием экономисты и исследования предполагают временный характер проблем. По их словам и данным, уже в течение 2020 года динамика может улучшиться за счет спада напряженности в отношениях между США и Китаем, а также достижения соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!