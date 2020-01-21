Главная экономика Европы затормозилась: рост ВВП Германии стал минимальным со времен долгового кризиса. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Бундесбанка. По итогам прошлого года экономика страны выросла на 0,6 процента.

Причины, в частности, кроются в замедлении экспорта. Показатели удалось компенсировать за счет внутреннего спроса, но только частично. С другой стороны, активный рост был зафиксирован в секторе строительства и услуг.

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Ранее в январе аналогичные данные по росту ВВП представило Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis). Эксперты указывали, что темп оказался самыми медленным с 2013 года. Одновременно 2019-й стал десятым годом беспрерывного роста немецкой экономики. До этого годовой ВВП страны снижался в 2009-м из-за глобального финансового кризиса. Тогда показатель составлял 5,6 процента.

Так называемый долговой кризис в странах Европы начался в 2010 году. Это началось в Греции и Ирландии, а затем перешло почти на все страны зоны. Источником кризиса называют кризис рынка гособлигаций в Греции осенью 2009-го.

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