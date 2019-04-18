Германия потянула экономику Европы вниз

Индекс деловой активности в промышленности Германии находится в свободном падении уже четвертый месяц подряд, что становится главным негативным фактором для всей европейской экономики и сводит на нет ожидания Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускоренном возвращении к экономическому росту. К таким выводам приходит агентство Bloomberg со ссылкой на данные IHS Markit.

Апрельский показатель деловой активности Германии остался на уровне марта и составил 44,5 пункта (показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о падении, выше — о росте отрасли). При этом хорошие показатели деловой активности наблюдаются в сфере услуг, которая в апреле выросла до 55,6 пунктов. Тем не менее экономисты отмечают, что рассчитывать на продолжительный рост не приходится — большинство ожидает низких темпов экономического роста.

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Не внушают позитива для ЕЦБ и общие показатели промышленного производства и деловой активности во всей Еврозоне. Все это свидетельствует о новых симптомах недомогания европейской экономики, невзирая на сдержанный оптимизм руководителей ЕЦБ. Например, член управляющего совета европейского регулятора Эвальд Новотны недавно утверждал, что европейская экономика стабилизируется во второй половине 2019 года.

Слабые показатели немецкой промышленности вынудили правительство ФРГ пересмотреть прогноз по росту экономики в сторону понижения, до минимума за последние шесть лет. На этом фоне ЕЦБ уже заявил, что повышение ключевой ставки переносится — регулятор таким образом хочет поддержать экономику еврозоны.

Свежие данные промышленного производства ударили по европейским индексам и по курсу евро, который просел до уровня 1,1252 к доллару. На торгах на Московской бирже евро также опускался до многомесячных максимумов, опустившись сперва до 72 рублей за евро, а к концу торговой сессии и вовсе до 71,9 рублей.

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