Рост экономики Германии, крупнейшей в Еврозоне, оказался самым медленным за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Главная экономика Европы едва избежала падения. По предварительным подсчетам агентства, рост ВВП в 2019 году составил 0,6 процента, таким образом темп оказался самыми медленным с 2013 года. Одновременно 2019-й стал десятым годом беспрерывного роста немецкой экономики. До этого годовой ВВП страны снижался в 2009-м из-за глобального финансового кризиса. Тогда показатель составлял 5,6 процента.

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В 2019 году темпы роста экономики Германии были ниже среднемировых на 1,9 процентного пункта (0,6 процента против 2,5), уступив на 0,9 процентного пункта показателям роста ВВП страны в 2018 году (+1,5 процента) и на 1,6 процентного пункта показателям 2017 года (+2,2 процента). По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят развитые страны, в 2020 году этот показатель снизится до 0,4 процента.

Экономика Германии, которая зависит от экспорта, страдает, в частности, от замедления общемировой экономики и торговой напряженности. На фоне низкого роста ВВП доходы бюджета Германии в 2019 году превысили расходы в восьмой раз подряд, составив 49,8 миллиарда евро. Рекордный профицит бюджета был зафиксирован в 2018 году — он составил 62,4 миллиарда евро.

По итогам прошлого года, производство автомобилей в Германии опустилось до самых низких за четверть века значений. Автомобильные гиганты Volkswagen, BMW и Daimler в 2019 году произвели 4,66 миллиона новых автомобилей — показатель оказался самым низким с 1996 года. Причиной падения называют слабый спрос на иностранных рынках.

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