Европе предрекли промышленную катастрофу, если она не сменит стратегию по поддержке местного бизнеса в борьбе с американскими и китайскими конкурентами. Об этом пишет Bloomberg.

Как поясняет агентство, в попытке занять лидирующие позиции на глобальном рынке европейские власти делают ставку на точечную поддержку крупных компаний и конкретных технологий. Например, они выбирают крупную отраслевую корпорацию и провозглашают ее стратегической. Это затем позволяет компании претендовать на материальную поддержку за счет средств налогоплательщиков и получать различные льготы.

Материалы по теме То ли еще будет Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год

Однако такая политика больше вредит, чем помогает, поскольку чиновники «часто путают размер с силой». Как поясняет агентство, из-за действий властей в минусе оказываются менее крупные компании, так называемые скрытые чемпионы, которые с точки зрения успеха на рынке зачастую являются более перспективными, чем корпорации-гиганты.

Промышленная стратегия ЕС приводит к неэффективности инвестиций бюджетных средств и тому, что европейские власти нарушают естественную конкуренцию на рынке. «Они [европейские чиновники] считают, что лучше профессиональных инвесторов могут определять, какие компании и технологии будут победителями. Но они неправы. Рынок лучше определяет победителей и всегда лучше знает, когда компания проигрывает и нужно выйти из ее капитала», — пишет агентство. При этом чиновники в такой ситуации продолжают вливать в проигрывающие позиции «стратегические корпорации» и технологии деньги, желая удержать их на плаву.

Bloomberg отмечает, что европейским властям нужно отойти от лоббирования определенного бизнеса или технологий и сосредоточиться на поддержке сферы фундаментальных исследований. Дело в том, что ученые и изобретатели зачастую не знают, как привлекать капитал для своих идей, хотя от их развития могла бы выиграть вся отрасль в целом, а не отдельная компания, пишет агентство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!