Экономика России превзошла ожидания

Экономика России по итогам 2019 года выросла на 1,4 процента. Это выше прогноза Минэкономразвития, который ожидал рост на уровне 1,3 процента, но ниже роста по итогам предыдущего года — 2,5 процента. Об этом говорится в обзоре ведомства «Картина деловой активности».

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Как следует из документа, вклад базовых отраслей в рост экономики оказался немного ниже уровня 2018 года (0,8 процентного пункта против 1 процентного пункта). К базовым отраслям относятся сельское хозяйство, промышленное производство, торговля, строительство, на которые приходится около 60 процентов экономики страны.

Снижение темпов роста ВВП связано с более низким вкладом не относящихся к базовым отраслей, на которые приходятся оставшиеся 40 процентов экономики. К таким отраслям может относиться деятельность в области информации и связи, финансово-страховой сектор и операции с недвижимостью — в 2018 году они росли опережающими темпами. Также отмечается снижение вклада торгового оборота в экономику за год с 0,3 п.п до 0,2 п.п. Вклад промышленности в ВВП остался на уровне 2018 года — 0,5 п.п.

По данным Минэкономразвития, численность рабочей силы в России за год сократилась на один процент (792,2 тысячи человек). Уровень безработицы составил 4,6 процента, что на 0,2 п.п ниже, чем годом ранее.

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