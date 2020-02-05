Экономика России пострадает из-за китайского смертельного вируса

Экономика России в 2020 году пострадает из-за последствий китайского смертельного коронавируса — рост ВВП может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта. К таким выводам пришли опрошенные ТАСС экономисты.

Согласно позитивному сценарию, ущерб для роста ВВП составит всего 0,1 процентного пункта или меньше. Для этого распространение вируса должно быть оперативно купировано в течение ближайших нескольких недель.

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Негативный сценарий предполагает замедление экономического роста от 0,2 до 1 процентного пункта. Для его реализации распространение вируса в Китае и других странах мира должно продолжаться в течение нескольких месяцев.

По оценкам опрошенных экономистов, больше остальных пострадают сектора, связанные с перевозками и развлечениями.

По данным на утро 5 февраля, число заразившихся коронавирусом 2019-nCov превысило 24,5 тысячи человек; 907 из них полностью выздоровели, 493 человека умерли.

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