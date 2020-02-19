Россияне назвали главные проблемы страны

Россияне считают главными проблемами страны бедность, низкие зарплаты, рост цен и инфляцию. Об этом говорится в исследовании Romir, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме «Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали» Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше

Беспокойство в связи с бедностью и низкими зарплатами высказали 18 процентов респондентов. Высокие цены и инфляция волнуют 16 процентов населения. При этом исследователи отмечают, что пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год.

Также россияне называют среди серьезных проблем безработицу и вопросы ЖКХ — например, снабжение электричеством, водой и теплом. Об этом высказались 11 и 9 процентов соответственно.

Меньшее беспокойство у россиян называют вопросы миграции и международные и региональные проблемы (по 4 процента), а также межэтнические проблемы внутри страны (3 процента).

Число россиян, которые озабочены вопросом коррупции, с 2013 года не изменилось: серьезной проблемой ее продолжают считать 11 процентов населения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!