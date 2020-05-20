Коронавирус сведет на нет борьбу с нищетой в мире

Из-за коронавируса в условиях крайней нищеты могут оказаться 60 миллионов человек во всем мире. Такой прогноз сделали аналитики Всемирного банка, заявление опубликовано на сайте организации.

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Эксперты считают, что пандемия сведет на нет все старания по борьбе с бедностью на планете за последние несколько лет. Спад мирового ВВП, по прогнозам Всемирного банка, в текущем году составит пять процентов. В организации настаивают: чтобы восстановить экономику, необходимо поддерживать бизнес и оказывать материальную помощь беднейшим слоям населения.

По оценкам ООН, без работы могут остаться 195 миллионов человек. Сильнее всего кризис отразится на малых и средних предприятиях, а также на работниках сельского хозяйства, трудовых мигрантах и беженцах.

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