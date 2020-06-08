Потерявшим работу из-за коронавируса россиянам продолжат оказывать поддержку

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется, однако власти продолжат поддерживать потерявших из-за коронавируса работу россиян. Его слова передает в понедельник, 8 июня, ТАСС.

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режимов карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — отметил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

В конце апреля Мишустин заявлял, что рынок труда в России находится в зоне постоянного контроля правительства. Для граждан, потерявших работу в период с 1 марта, предусмотрено увеличенное пособие по безработице. Кроме того, дополнительные средства получат семьи с несовершеннолетними детьми.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!