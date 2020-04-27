Правительство заявило о постоянном контроле за рынком труда в России

Рынок труда в России находится в зоне постоянного контроля правительства. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин; его слова приводятся на сайте правительства.

Мишустин напомнил, что для граждан, потерявших в период с 1 марта работу, предусмотрено увеличенное пособие по безработице. Кроме того, дополнительные средства получат семьи с несовершеннолетними детьми.

При этом службы занятости переведены в дистанционный режим работы: сейчас получить помощь с поиском вакансии и направление на переквалификацию можно в онлайн-режиме. «Для этого работает портал "Работа в России". Он в том числе позволяет нам мониторить ситуацию на рынке труда. Поэтому прошу Минтруд активнее работать с регионами по наполнению портала актуальными данными», — сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, необходимо обеспечить рост охвата предприятий-участников. Это необходимо для лучшего прогнозирования и подготовки соответствующих решений, подчеркнул глава правительства.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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