Предприятиям российского региона раздадут деньги на создание рабочих мест

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) раздадут местным предприятиям деньги на создание рабочих мест. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов уточнил, что на эти цели каждому предприятию выдадут до 123 тысяч рублей за одну новую вакансию. «Просубсидируем им и расходы на зарплату — примерно 31 тысячу рублей на человека с учетом страховых взносов», — добавил он. При этом в течение года сотрудника нельзя будет уволить по вине работодателя. Если работник захочет уйти по собственному желанию, его место отдадут другому человеку.

Ожидается, что эти меры позволят создать в регионе около двух тысяч рабочих мест.

Обеспечение эффективной занятости — одна из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Среди других целей проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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