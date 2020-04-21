Большинство россиян на самоизоляции захотели сменить работу

Большинство россиян, находясь на самоизоляции из-за распространения коронавируса, захотели сменить работу. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.

В опросе приняли участие более 8,5 тысячи жителей разных регионов России. 69 процентов респондентов заявили о планах найти другую работу во время режима самоизоляции: 43 процента из них намерены перейти на более перспективную вакансию, 18 процентов объяснили это решение возможными финансовыми трудностями их компании, а 8 процентов признались, что им не нравится их работа. При этом более половины опрошенных пока не предприняли никаких попыток для нового трудоустройства, а треть участников опроса решили остаться на текущей позиции.

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«Около половины из опрошенных нами респондентов, планирующих сменить работу, трансформировались под текущие реалии рынка и уже предприняли активные действия по поиску работы удаленно или начали обучаться новым профессиям», — сказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.

Ранее в апреле почти треть россиян призналась, что их работа на удаленке менее эффективна. Для некоторых из них основной проблемой стала организация самостоятельной деятельности из дома. В то же время почти каждый десятый россиян заметил, что стал более эффективно выполнять рабочие задачи.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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