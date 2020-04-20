Более 14 тысяч жителей российского региона нашли работу с начала года

Более 14 тысяч жителей Красноярского края, обратившихся в службу занятости населения с начала 2020 года, нашли работу. Об этом сообщается на интерактивном портале агентства труда и занятости региона.

По его данным, каждый второй получает работу в первые десять дней с момента обращения. Кроме того, уточняется, что жители Красноярского края с начала года получили свыше 155 тысяч услуг в сфере содействия занятости.

В настоящее время подать заявление на содействие в поиске работы и получение пособия можно в режиме онлайн. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, заполнить заявление и резюме на сайте «Работа в России». Всего в крае представлено свыше 34 тысяч вакансий.

По итогам первого квартала в Красноярском крае уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента — это самый низкий показатель среди регионов Сибирского федерального округа.

Обеспечение эффективной занятости — одна из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Среди других целей проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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