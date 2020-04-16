Красноярские предприятия перешли на новый формат повышения производительности

Предприятия Красноярского края перешли на новый формат повышения производительности труда — обучающие мероприятия проходят в онлайн-режиме. Об этом пишет газета «Наш Красноярский край».
По ее данным, режим работы экспертов в компаниях изменился из-за ситуации с коронавирусом. «Корректировки в режиме работы никак не отразятся на уровне оказываемой поддержки», — сказал руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда региона Павел Безсалов.
Генеральный директор Дорожного ремонтно-строительного управления №10 Евгений Найденко в свою очередь подтвердил, что компания внедряет инструменты бережливого производства, в том числе в дистанционном формате. «[Это] позволит нам выявить новые точки роста за счет снижения внутренних потерь», — подчеркнул он.
Увеличение производительности труда российских предприятий — одна из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Также нацпроект направлен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения