Оценена ситуация на рынке труда в России в условиях пандемии

Количество вакансий в России не сократилось несмотря на ограничения, введенные во всех регионах из-за распространения коронавируса. Ситуацию на рынке труда в условиях пандемии оценил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в разговоре с ТАСС.

Он рассказал, что за последний месяц на сайте сервиса появилось 250 тысяч вакансий — примерно столько же, сколько и в предыдущем месяце. Однако поменялись запросы: теперь работодатели чаще ищут курьеров (плюс 20 процентов вакансий), водителей (плюс 9 процентов вакансий), охранников, продавцов и кассиров. Также поменялся спрос среди соискателей: они стали чаще искать вакансии курьеров (плюс 29 процентов) и грузчиков (плюс 6 процентов).

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В службе исследований HeadHunter в свою очередь рассказали, что теперь работники максимально держатся за свое текущее место и даже боятся думать о его смене. Там также уточнили, что соискательная активность снизилась практически во всех регионах. «Основной вклад — это как раз работники, которые или временно остались без работы: весь персонал фитнес-клубов, от администраторов до тренеров, вся индустрия общепита вне зависимости от того, маркетолог это или официант, и сфера развлечений, или которые боятся, что это случится в ближайшее время», — пояснила руководитель службы исследований портала Мария Игнатова.

Некоторые сервисы заметили увеличение спроса на дополнительный заработок. Так, пресс-служба онлайн-сервиса услуг YouDo сообщила, что только за первую нерабочую неделю число желающих найти подработку на их сайте выросло на 38 процентов. Чаще всего россияне предлагают свои услуги категориях «курьерские услуги» (плюс 73 процента), «ремонт цифровой техники» (плюс 69 процентов), «компьютерная помощь» (плюс 61 процент), «веб-разработка» (плюс 58 процентов) и «виртуальный помощник» (плюс 57 процентов).

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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