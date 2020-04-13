Роструд сообщил о 70 тысячах обращений россиян с вопросами о нерабочих днях

Около 70 тысяч обращений поступило на горячую линию и онлайн-сервис Федеральной службы по труду и занятости с момента объявления в России нерабочих дней. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков, передает ТАСС.

«В настоящее время мы фиксируем практически семикратное увеличение количества обращений работников. И многие обращения — не информация о факте нарушения, это именно когда людям непонятна ситуация», — объяснил Иванков. Он также уточнил, что обращения поступали как от работников, так и от работодателей.

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По его словам, россияне, работающие в удаленном режиме, чаще всего спрашивают о дистанционном оформлении и регулировании трудовых отношений, оформлении больничных и отпусков и полноте выплат зарплаты. «Работодателей отдельно интересует вопрос обеспечения безопасных условий труда на удаленном рабочем месте», — добавил глава Роструда.

По данным на 13 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. В рамках борьбы с распространением инфекции весь апрель в стране объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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