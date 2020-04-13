Роструд сообщил о 70 тысячах обращений россиян с вопросами о нерабочих днях

Около 70 тысяч обращений поступило на горячую линию и онлайн-сервис Федеральной службы по труду и занятости с момента объявления в России нерабочих дней. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков, передает ТАСС.
«В настоящее время мы фиксируем практически семикратное увеличение количества обращений работников. И многие обращения — не информация о факте нарушения, это именно когда людям непонятна ситуация», — объяснил Иванков. Он также уточнил, что обращения поступали как от работников, так и от работодателей.
По его словам, россияне, работающие в удаленном режиме, чаще всего спрашивают о дистанционном оформлении и регулировании трудовых отношений, оформлении больничных и отпусков и полноте выплат зарплаты. «Работодателей отдельно интересует вопрос обеспечения безопасных условий труда на удаленном рабочем месте», — добавил глава Роструда.
По данным на 13 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. В рамках борьбы с распространением инфекции весь апрель в стране объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.
До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения