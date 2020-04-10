Главы российских компаний заявили о важности нацпроекта в период кризиса

Руководители крупных и средних российских компаний считают, что участие предприятий в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит пережить последствия экономического кризиса, связанного с распространением коронавируса. Такое мнение они выразили в ходе опроса, проведенного Федеральным центром компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

В опросе приняли участие более тысячи представителей компаний-участниц нацпроекта. 95 процентов респондентов заявили, что мероприятия по повышению эффективности на предприятиях необходимы в экономический кризис. 88 процентов выразили уверенность, что внедрение инструментов бережливого производства помогает компаниям выжить в этот период.

«Те компании, которые задолго до кризиса начали повышать производительность труда и собственную эффективность, сейчас чувствуют себя уверенней, они способны быстро реагировать на падение спроса и перестраивать производство, избегая убытков», — отметил директор ФЦК Николай Соломон.

В четверг, 9 апреля, Роскачество посоветовало россиянам в период пандемии коронавируса обучаться профессиям будущего: таргетолога, SMM-специалиста, копирайтера и другим. Также специалисты предложили рассматривать период самоизоляции как время возможностей, наиболее актуальная из которых — научиться использовать современные технологии, например, для покупки продуктов или ведения сложных рабочих процессов.

По последним данным, в России зарегистрировано более 11 тысяч случаев коронавируса в 82 регионах. За период эпидемии умерло 94 человек, выздоровели 795.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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