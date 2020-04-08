Предприятия российского региона перейдут на дистанционное обучение

Региональный центр компетенций (РКЦ) пригласил сотрудников более 300 предприятий Ростовской области пройти дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Руководитель РКЦ Александр Костерин заявил, что объявленный в России режим самоизоляции не останавливает реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «В регионе есть предприятия, которые продолжают не только работу, но и реализацию проекта по внедрению инструментов бережливого производства», — отметил он.
Для удобства участников проекта была запущена серия онлайн-курсов, доступных всем зарегистрированным пользователям IT-платформы Федерального центра компетенций. Письма с информацией разослали 300 предприятиям Ростовской области, в том числе тем, кто пока не является участников нацпроекта.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.
По данным на 8 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек. Президент страны Влвдимир Путин объявил весь апрель нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения