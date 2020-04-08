Российские работодатели начали вводить четырехдневку

Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве меры в условиях кризиса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как отмечает издание, идея сокращенной рабочей недели приобрела актуальность в нынешней ситуации. Компании стремятся сократить расходы на персонал, но при этом некоторые из них стараются избежать массовых сокращений. В частности, на сокращенную неделю временно перейдут нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.

Партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн предполагает, что четырехдневка эквивалентна сокращению штата на 20 процентов. Однако изменение графика коснется в основном обслуживающего и офисного персонала, заявил он.

В то же время адвокат Ксения Михайличенко напомнила, что ввести сокращенную неделю можно только после подписания сотрудниками допсоглашений. В противном случае работодатели должны уведомить их об изменениях за два месяца.

Летом 2019 года ввести в России четырехдневную рабочую неделю предлагал занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев. В Федерации независимых профсоюзов идею поддержали и отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Однако экономисты тогда заявили, что введение четырехдневки может негативно сказаться на производительности труда.

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