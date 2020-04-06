Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В российской колонии впервые нашли коронавирус
«Газпром» лишился половины дохода от экспорта
Невеста потанцевала с официантом на свадьбе и спустя восемь лет стала его женой
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Сын умершей от коронавируса белоруски подал заявление в милицию на Лукашенко
Россиянин пришел на осмотр квартиры и ограбил собственника
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Объяснена бесполезность резиновых перчаток в защите от коронавируса
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
В Москве нашли подпольные «качалки» и VIP-рестораны 
Новости партнеров

Российский завод досрочно поставит аппараты ИВЛ в больницы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: midural.ru

Уральский оптико-механический завод в понедельник, 6 апреля, начал досрочную поставку наркозно-дыхательного оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в больницы Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.

«Сегодня областные предприятия принимают в борьбе с коронавирусом непосредственное участие, выпуская высококачественную медицинскую продукцию. Наша область является лидером среди регионов страны по производству аппаратов искусственной вентиляции легких, здесь расположены три крупнейших предприятия, производящих данную продукцию», — сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

Он уточнил, что до 15 апреля в медучреждения поступит 23 аппарата. Также будут поставлены увлажнители дыхательных смесей.

Генеральный директор оптико-механического завода Анатолий Слудных сообщил, что предприятие готово увеличить производство оборудования в зависимости от спроса. «Заказы уже есть из многих регионов страны, на очереди поставки в Юго-Восточную Азию и в ряд стран Европы, при безусловном приоритете поставок внутри страны. Сегодня мы можем выпускать до 30 аппаратов в сутки без наращивания технологических мощностей», — отметил он.

Увеличение объемов производства медицинского оборудования стало возможным благодаря участию завода в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект выделят 52,1 миллиарда рублей. Его цель — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

Всего в России с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано свыше шести тысяч случаев заражения коронавирусом, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса
В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России
ЕР и кабмин обеспечат правовой механизм президентских выплат в условиях пандемии
Нацпроекты
Нацпроекты13:3019 декабря 2019

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
18:40 3 апреля

Более 730 ординаторов усилили работу московских поликлиник

17:42 3 апреля

Семь детсадов построят в российском регионе за год

18:27 3 апреля

Россиянам предложили заменить трудовых мигрантов в полях

Нацпроекты00:0416 декабря 2019

«Женщины стали писать, что я не мужик»

Каково быть в России отцом в декрете
15:48 3 апреля

В Хакасии натренировали специалистов сферы культуры

16:35 3 апреля

Самарские фермеры получат до шести миллионов рублей на развитие хозяйств

16:34 3 апреля

В России запретят отключать бизнес от коммунальных услуг

Нацпроекты00:05 6 октября 2019

Видно насквозь

Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
15:01 3 апреля

Власти рассмотрят новые меры финансовой поддержки мусорных операторов

14:07 3 апреля

В аэропорту Домодедово проведут реконструкцию

14:08 3 апреля

Российские власти одобрили введение квоты на экспорт зерна

Россия
В Москве объяснили правила изоляции
Кому можно выходить из дома, как лечиться и где взять денег? Ответы на главные вопросы
Путин объявил апрель нерабочим
Россиянам на вынужденных выходных продолжат платить зарплату
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
Все материалы
Мир
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)Восточное поветрие
Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
В Италии замедлился рост числа умерших от коронавируса
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии отказались связывать рост числа больных пневмонией и коронавирус
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Экс-министр Украины попросила Маска поделиться аппаратами ИВЛ
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
ВОЗ упрекнула Белоруссию за недостаточное информирование людей о коронавирусе
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Все материалы
Экономика
Акционеры USM направят два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в России
Грязные деньги
Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?
Белоруссия начала получать дешевую российскую нефть
Тим КукКук с ним
История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс
Норвегия пойдет на экстренные меры из-за нефти
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Миру пригрозили проблемами из-за низких цен
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
«Бандиты не станут рисковать»
Коронавирус ударил по российскому криминалу. Преступный мир готовится жить по новым правилам
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Москвич перевел 750 тысяч рублей на «Северный поток-2» и пошел в полицию
Фото с места происшествияРоссиянин расстрелял пять человек
Среди погибших оказалась девушка. Убийцу задержали на месте преступления
Российский лжеадвокат отсидел два месяца за своего «подзащитного»
Все материалы
Наука и техника
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
Найден новый способ выявления рака легких
Труба зовет
Huawei открыла предзаказ на серию смартфонов P40 с лучшей камерой на рынке
Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки
Все материалы
Спорт
Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
В Белоруссии опровергли информацию о готовности принять бой Нурмагомедова
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Устроивший домашнюю секс-вечеринку на карантине футболист АПЛ покаялся
Спорт — есть!
Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
Российские игроки НХЛ помогли американским больницам в борьбе с коронавирусом
Все материалы
Культура
Шнуров предрек России уличные протесты и развал
«Мы способны защищать себя и наших близких»
Как коронавирус убивает людей и когда он исчезнет?
Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги за билеты
Qveen HerbyО жуткий новый мир
Заброшенные отели, пустые залы и «Эминем с вагиной»: лучшая музыка месяца
Актриса из «Лолиты» Кубрика умерла из-за пневмонии
Кина не будет
Коронавирус обойдется Голливуду в миллиарды долларов. Какие фильмы потеряет зритель?
Певица Pink заразилась коронавирусом
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал критики
«Важно делать что-то, чтобы не сойти с ума»
Мир до коронавируса — глазами лучших фотографов современности
Малышева показала способ сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Порноиндустрия потребовала государственной поддержки
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Гузеева заставила мужа молиться на холодильник
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Тяжело перенесший коронавирус врач вернулся в реанимацию к умирающим пациентам
«Если бы я знала, что случится дальше»
Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
Задыхающаяся из-за коронавируса медсестра записала пугающее видео из больницы
Первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Прожившие вместе 51 год супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут
Скотт Джозеф Келли«Это серьезное испытание»
Космонавты, отшельники и мореплаватели — о том, как пережить самоизоляцию в эпоху коронавируса
Все материалы
В России время поездки на автомобиле ограничили 90 минутами
Крохотная машинка, которая спасла BMW от банкротства
12 лошадиных сил, лобовое стекло на единственной двери и самый неагрессивный дизайн в истории BMW
Новый Chevrolet Corvette разбили на следующий день после покупки
Лучшие тюнинг-проекты месяца: март 2020
Карбоновый внедорожник из Porsche 911, автопоезд из пикапа Mercedes-Benz и трехдверный Range Rover
Москвичам все-таки разрешат ездить на автомобилях при самоизоляции
История отмененных гонок Формулы-1
Катастрофы, кризис и аварии: вспоминаем серьезные и массовые случаи отмен Гран-при
Дизайнер скрестил Lada 4x4 и Mercedes-Benz G-Class
Все материалы
Дом
Россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Приезжие начали терять интерес к Москве
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Семь детсадов построят в российском регионе за год
Россиянам предложили заменить трудовых мигрантов в полях
Самарские фермеры получат до шести миллионов рублей на развитие хозяйств
Все материалы