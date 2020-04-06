Российский завод досрочно поставит аппараты ИВЛ в больницы

Уральский оптико-механический завод в понедельник, 6 апреля, начал досрочную поставку наркозно-дыхательного оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в больницы Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.

«Сегодня областные предприятия принимают в борьбе с коронавирусом непосредственное участие, выпуская высококачественную медицинскую продукцию. Наша область является лидером среди регионов страны по производству аппаратов искусственной вентиляции легких, здесь расположены три крупнейших предприятия, производящих данную продукцию», — сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

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Он уточнил, что до 15 апреля в медучреждения поступит 23 аппарата. Также будут поставлены увлажнители дыхательных смесей.

Генеральный директор оптико-механического завода Анатолий Слудных сообщил, что предприятие готово увеличить производство оборудования в зависимости от спроса. «Заказы уже есть из многих регионов страны, на очереди поставки в Юго-Восточную Азию и в ряд стран Европы, при безусловном приоритете поставок внутри страны. Сегодня мы можем выпускать до 30 аппаратов в сутки без наращивания технологических мощностей», — отметил он.

Увеличение объемов производства медицинского оборудования стало возможным благодаря участию завода в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект выделят 52,1 миллиарда рублей. Его цель — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

Всего в России с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано свыше шести тысяч случаев заражения коронавирусом, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

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