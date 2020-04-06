В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России

В России идет подъем распространения коронавируса, выводы об эффективности принимаемых мер делать рано. Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
По его словам, об эффективности принимаемых мер можно будет судить через две недели.
Также Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса. Вместе с тем он отметил, что коронавирус — это не «придуманная история».
3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден. Он отметил, что исключать самого сложного сценария пока не следует. Ранее об этом же говорил президент Владимир Путин.
По последним данным, в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Москве и Подмосковье — 591 и 82 человека соответственно. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения