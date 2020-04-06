В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России

В России идет подъем распространения коронавируса, выводы об эффективности принимаемых мер делать рано. Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.

По его словам, об эффективности принимаемых мер можно будет судить через две недели.

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Также Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса. Вместе с тем он отметил, что коронавирус — это не «придуманная история».

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден. Он отметил, что исключать самого сложного сценария пока не следует. Ранее об этом же говорил президент Владимир Путин.

По последним данным, в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Москве и Подмосковье — 591 и 82 человека соответственно. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели.

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