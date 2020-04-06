Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы «Познер» на Первом канале, передает «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
«Большинство говорит, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям взаимодействия с человеком. Не вижу повода в этом усомниться. (...) Не нужно инсинуаций», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос Владимира Познера. Глава Минздрава подчеркнул, что предположения отдельных ученых об искусственной природе появления вируса пока ничем не подтверждены.
Вместе с тем Мурашко отметил, что коронавирус — это не «придуманная история», поэтому нельзя считать пандемию надуманной. «Мы же видим тяжелых больных. Мы видим из снимков компьютерной томографии и рентгеновских снимков, как поражаются [легкие], это особое течение заболевания. Оно действительно серьезное», — сказал глава Минздрава.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения