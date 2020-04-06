Стала известна стоимость домашнего теста на коронавирус в России

Отечественный диагностический набор для выявления коронавируса на дому будет стоить 1250 рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.
По ее словам, услуги по выезду медперсонала в зависимости от адреса проживания пациента будут оплачиваться отдельно. Домашний тест проводится по желанию и без направления врача.
Ранее стало известно, что с понедельника, 6 апреля, Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал проводить проверку на CОVID-19 с помощью высокочувствительной тест-системы, созданной в Центральном НИИ эпидемиологии. Скрининг способен выявить болезнь на ранней стадии и при отсутствии симптомов.
Специалисты будут приезжать к человеку, выдавать набор и инструктировать, как самому взять мазок. Затем анализ забирают и отправляют на исследование. Результат заказчик получит на электронную почту в течение двух дней.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, сдать тест можно будет бесплатно по полису ОМС. Он не уточнил, идет ли речь именно о разработке НИИ эпидемиологии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения