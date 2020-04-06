В России тесты на коронавирус начнут оплачивать по ОМС

В России тестирование на коронавирус начнет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».
«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус», — сказал глава правительства.
Ранее сообщалось, что в России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ эпидемиологии. Процедура буде происходить на дому практически бесконтактным способом по следующему принципу: специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику, инструктирует, как взять мазок, после чего забирает биоматериал и передает его в лабораторию.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения