В России тесты на коронавирус начнут оплачивать по ОМС

В России тестирование на коронавирус начнет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус», — сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что в России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ эпидемиологии. Процедура буде происходить на дому практически бесконтактным способом по следующему принципу: специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику, инструктирует, как взять мазок, после чего забирает биоматериал и передает его в лабораторию.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.

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