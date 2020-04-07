Утрату трудоспособности россиян предложили устанавливать онлайн

Министерство труда России предложило временно устанавливать утрату трудоспособности граждан онлайн, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Минтруде уточнили, что порядок выдачи справок о степени утраты трудоспособности предлагается ввести до 1 октября 2020 года. «Аналогично, без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы, будет приниматься и программа реабилитации пострадавшего», — добавили там.
Специалисты экспертизы будут выносить решения о степени утраты трудоспособности на основании документов, выданных медицинскими учреждениями. Соответствующая справка будет доставлена гражданам заказным почтовым отправлением.
В министерстве объяснили, что это позволит минимизировать социальные контакты россиян в период распространения коронавируса.
До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По данным на 7 апреля, в России зарегистрировано свыше семи случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения