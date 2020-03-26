Российский регион снизил уровень безработицы

Уровень общей безработицы в Омской области снизился до 6,4 процента по итогам 2019 года. В то же время уровень зарегистрированной безработицы — 1,2 процента — остается одним из самых низких в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В 2019 году Омская область заняла 12 место среди российских регионов по оказанию услуг в сфере занятости населения. В центры занятости обратилось около 70 тысяч человек, 76 процентов из них нашли работу.

В области выросла востребованность профессионального обучения. При содействии центров занятости 6,5 тысячи человек получили новую специальность или повысили уровень профессиональной компетенции. Особое внимание уделяют жителям с инвалидностью: в прошлом году две тысячи из них получили содействие в вопросах трудоустройства, 60 процентов нашли работу.

С 2020 года омский Минтруд приступил к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого проведут обучение работников предприятий и модернизацию службы занятости. «Модернизация службы занятости предусматривает введение единых требований к организации деятельности центров занятости, изменение принципа оказания услуг, индивидуальный подход к каждому соискателю», — уточнил министр труда региона Владимир Куприянов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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