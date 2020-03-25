Российская АЭС направила на соцподдержку сотрудников 240 миллионов рублей

Калининская атомная электростанция (АЭС) направила на реализацию корпоративных социальных программ в 2019 году более 240 миллионов рублей, что на 3,5 процента больше, чем в 2018-м. Таким образом, размер социальной помощи на одного сотрудника составил в среднем 74,5 тысячи рублей. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Важнейшим элементом социального пакета является жилищная программа. В прошлом году 31 работник улучшил свои жилищные условия, 343 сотрудникам была компенсирована процентная ставка по ипотечным кредитам. Еще 41 человек получил помощь в виде частичного возмещения расходов стоимости аренды жилья. При этом 90 процентов из них — молодые работники.

Также деньги направили на организацию отдыха работников. В 2019-м сотрудники АЭС и члены их семей получили более 2,8 тысячи путевок на санаторно-курортное лечение и детский летний отдых. В общей сложности на эти цели был потрачен 161 миллион рублей.

Более 48 миллионов рублей ушло на социальные выплаты в виде материальной помощи сотрудникам в особых жизненных ситуациях, оплаты дополнительных отпусков и доплаты до базового уровня зарплаты во время больничного. Такую помощь получили свыше 2,2 тысячи человек.

Кроме того, размер выплаты при рождении ребенка вырос более чем в два раза и составил 45 тысяч рублей.

«Забота о сотрудниках, социальные гарантии и внедрение инициатив, способствующих улучшению качества жизни, — основа кадровой политики Калининской АЭС. Реализация этих форм поддержки персонала позволяет формировать комфортную рабочую атмосферу внутри коллектива и стимулировать работников к повышению производительности труда», — сказал заместитель директора станции по управлению персоналом Олег Лебедев.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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