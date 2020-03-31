Перечислены основные требования к лидеру компании в период пандемии

Стратегическое мышление и коммуникативная компетентность являются основными требованиями к лидеру компании в период пандемии коронавируса. Эти качества перечислила руководитель программы «Лидеры производительности», директор центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Екатерина Гришина в колонке для портала «Будущее России. Национальные проекты».

Гришина объяснила, что лидер должен иметь способность видеть стратегические цели и гибко адаптировать их к меняющимся условиям даже при дефиците ресурсов и информации. Кроме того, для руководителя важно совладать с собой в ситуации неопределенности. «Способы у каждого свои — пробежка по лесу, плавание или медитация. Главное — привести эмоции в порядок и обрести способность двигаться вперед и вести за собой других», — добавила она.

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Также лидеру необходимо уметь направить свои эмоции и эмоции окружающих в нужное русло и сохранить способность совершать конкретные действия. «Нужно продемонстрировать поступки, направленные на стабилизацию ситуации: рассказать сотрудникам о ближайших шагах, о текущих договоренностях и вероятности развития событий», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в кризис на первое место выходят коллективный разум и командный дух. По мнению Гришиной, нужно общаться с людьми, оперативно реагировать на вопросы и обсуждать принимаемые решения — давать сотрудникам возможность чувствовать свою сопричастность к управлению ситуацией.

«Лидер должен держать руку на пульсе, изучить ситуацию и разобраться в проблеме, оценить перспективы, которые открываются или скоро откроются для компании», — отметила Гришина.

В заключении колонки эксперт назвала необходимым качеством руководителя умение оставаться человеком. «Важно понимать, что новые условия — это не только проблемы, но и пространство для выбора, а значит, и открывающиеся перспективы развития компании», — подчеркнула она.

Программа «Лидеры производительности» реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», на который будет выделено 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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