Определены виды деятельности с наибольшим числом новых рабочих мест

Росстат определил виды деятельности, в которых в 2019 году было создано наибольшее число рабочих мест. Данные федеральной службы приводит RT.

Лидером по этому показателю стала сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов — 300,9 тысячи новых рабочих мест. На втором месте — сфера обрабатывающих производств, там создано 232,2 тысячи рабочих мест.

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В сфере строительства появились 173,2 тысячи рабочих мест, в сфере образования — 146,4 тысячи, в сфере госуправления, военной безопасности и социального обеспечения — 139,7 тысячи.

Всего в 2019 году в России создано 1,98 миллиона рабочих мест.

Ранее в марте стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами. Так, наиболее высокооплачиваемые профессии зафиксированы в финансовой и страховой сферах. Средняя зарплата сотрудников в этой области составила 102,99 тысячи рублей. На втором месте — сфера добычи полезных ископаемых — 88,9 тысячи рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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