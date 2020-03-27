В России запустили сервис по вопросам оплаты труда в период коронавируса

Роструд запустил специальный сервис для помощи работникам и работодателям с вопросами трудовой деятельности в период распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков, передает ТАСС.

Сервис запущен на базе интернет-ресурса Онлайнинспекция.рф. Все желающие, перейдя на сайт, смогут получить консультацию или попросить организовать проверку по факту нарушения законодательства. «Большая часть вопросов касается реализации указа президента — это вопросы оплаты труда, а также вопросы, касающиеся отношения работников тех или иных организаций, на которых распространяется указ президента или не распространяется», — сказал Иванков.

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Россияне также обращаются с вопросами, связанными с отпусками и вахтовиками, добавил глава федеральной службы.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента зарплата в нерабочую неделю сохраняется в прежнем объеме. Работники со сдельной оплатой должны получить компенсацию по тем правилам, которые установлены на их предприятии.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к населению объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это позволит снизить распространение коронавируса.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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