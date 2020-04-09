Россиянам посоветовали обучиться профессиям будущего

Роскачество посоветовало россиянам в период пандемии обучаться профессиям будущего: таргетолога, SMM-специалиста, копирайтера и другим. Об этом говорится в сообщении организации, передает ТАСС.

Специалисты предложили рассматривать период самоизоляции как время возможностей, наиболее актуальная из которых — научиться использовать современные технологии, например, для покупки продуктов или ведения сложных рабочих процессов. «Развитие интернета определяет профессии будущего, поэтому сегодня "люди онлайна" — блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и web-дизайнеры — не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать, некоторые — даже больше, чем до начала кризиса», — сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Уточняется, что обучиться новой профессии можно на специализированных курсах. В них подробно рассказывается, как искать заказчиков, сколько денег брать за работу и как писать тексты и посты в соцсетях.

Из-за распространения коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим. Ранее президент страны Владимир Путин предложил каждому, кто потерял работу с начала марта, выплачивать пособие по безработице в апреле и мае в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей. При этом не уточнялось, что за поддержкой могут обратиться и самозанятые.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!