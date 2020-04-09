Россиянам посоветовали обучиться профессиям будущего

Роскачество посоветовало россиянам в период пандемии обучаться профессиям будущего: таргетолога, SMM-специалиста, копирайтера и другим. Об этом говорится в сообщении организации, передает ТАСС.
Специалисты предложили рассматривать период самоизоляции как время возможностей, наиболее актуальная из которых — научиться использовать современные технологии, например, для покупки продуктов или ведения сложных рабочих процессов. «Развитие интернета определяет профессии будущего, поэтому сегодня "люди онлайна" — блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и web-дизайнеры — не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать, некоторые — даже больше, чем до начала кризиса», — сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
Уточняется, что обучиться новой профессии можно на специализированных курсах. В них подробно рассказывается, как искать заказчиков, сколько денег брать за работу и как писать тексты и посты в соцсетях.
Из-за распространения коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим. Ранее президент страны Владимир Путин предложил каждому, кто потерял работу с начала марта, выплачивать пособие по безработице в апреле и мае в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей. При этом не уточнялось, что за поддержкой могут обратиться и самозанятые.
До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения