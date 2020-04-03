Россиянам предложили заменить трудовых мигрантов в полях

Власти Астраханской области предложили жителям региона заменить трудовых мигрантов на полевых работах. Соответствующее заявление сделал министр сельского хозяйства области Руслан Пашаев, сообщается на сайте местной администрации.

«Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, астраханские аграрии остро ощущают нехватку рабочей силы. Ведь в последние годы нас выручали трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья. А сегодня их нет и пока быть не может», — объяснил Пашаев.

По его словам, из-за сокращения поставок продовольствия из-за рубежа основной упор регионам придется делать на свой урожай, и за счет россиян из сел проблему не решить. Весной, по словам министра, Астраханской области требуется более шести тысяч работников. В августе и сентябре, в период массового сбора выращенной продукции, потребность увеличится еще на 2,5 тысячи человек.

«Аграрии предлагают жителям Астрахани, а также Ахтубинска и Знаменска, имеющим возможность и желание, помочь с урожаем и поработать в сезон. При этом гарантируются хороший заработок и достойные условия: доставка к месту работы и обратно, предоставление жилья и питания», — заявил Пашаев. По вопросам трудоустройства на сезонные работы он попросил обращаться в центры занятости населения.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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