Перечислены самые востребованные профессии в России после пандемии коронавируса

Менеджеры по продвижению в социальных сетях, слесари и электрики станут самыми востребованными профессиями после пандемии коронавируса. Об этом «Российской газете» рассказал директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

Он добавил, что после пандемии появятся и новые профессии, например, в области продовольственной безопасности. «Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности. Экономистов и юристов подвинут сантехники и слесари — среднее специальное образование будет очень востребовано», — отметил Шкут.

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Издание пишет, что сейчас в банке вакансий центра занятости около 30 тысяч предложений о работе из тех сфер, которые смогли подстроиться под текущие условия и готовы нанимать в штат сотрудников. В основном, требуются курьеры, водители, почтальоны, комплектовщики, фасовщики, грузчики, менеджеры по продажам и кассиры.

По данным на 14 апреля, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 21 102 в 82 регионах, скончались 170 человек, еще 1694 выздоровели.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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