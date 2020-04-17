Российские предприятия рассказали о реализации нацпроекта в условиях пандемии

Предприятия Красноярского края продолжают реализовывать национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Уточняется, что в условиях распространения коронавируса эксперты, работающие на предприятиях — участниках нацпроекта, перешли в онлайн-режим. «Новые условия удобны для оперативного принятия решений — меньше тратится времени и денег на переезды сотрудников предприятия между площадками», — сказал генеральный директор «Дорожного ремонтно-строительного управления №10» Евгений Найденко.
Он добавил, что результатом внедрения инструментов бережливого производства, в том числе в дистанционном формате, станет развитие производственной системы компании. «Учитывая текущую экономическую ситуацию в стране, участие в национальном проекте при поддержке экспертов РЦК Красноярского края позволит нам выявить новые точки роста за счет снижения внутренних потерь», — отметил Найденко.
По данным регионального правительства, в 2019 году в национальный проект вошли 29 предприятий из Красноярска, Железногорска, Дивногорска и Минусинска. В 2020 году планируется вовлечь еще по меньше мере 31 предприятие.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения