Треть россиян призналась в неэффективности работы на удаленке

Почти треть россиян призналась, что работа на удаленке менее эффективна. Для некоторых из них основной проблемой стала организация самостоятельной работы из дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», передает RT.

При этом 59 процентов респондентов подчеркнули, что дистанционная работа не оказала влияние на их продуктивность. В то же время почти каждый десятый россиян заметил, что стал более эффективно выполнять рабочие задачи.

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Многие опрошенные перечислили плюсы работы удаленного формата: более половины граждан отметили экономию времени на дорогу до офиса, чуть меньше 50 процентов россиян обратили внимание на возможность самостоятельно распределять время на задачи, около 40 процентов стали лучше совмещать работу, домашние дела, общение с семьей и учебу.

Также 16 процентов граждан заявили, что скучают по общению с коллегами и руководителем.

В начале апреля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил работу россиян на удаленке. По его словам, ситуация с распространением коронавируса изменяет трудовое право и делает работников более независимыми от работодателей. Он также допустил, что из-за пандемии удаленка, практикуемая сейчас рядом компаний и органами власти, из исключения превратятся в норму.

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