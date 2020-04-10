Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил работу россиян на удаленке. Выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского юридического форума, которое проходило в онлайн-режиме, он заявил, что ситуация с распространением коронавируса изменяет трудовое право и делает работников более независимыми от работодателей, пишет «Интерфакс».
Медведев также допустил, что из-за пандемии удаленка, практикуемая сейчас рядом компаний и органами власти, из исключения превратятся в норму. В то же время он заметил, что ситуация с распространением коронавируса заставляет по-новому взглянуть на известные юридические конструкции.
По его словам, если удаленная занятость перейдет в норму, то, очевидно, сотрется веками существовавшая грань между собственно наемным трудом и подрядом, перестанет иметь прежнее значение категория рабочего времени. Медведев отметил, что многие годы российское трудовое право исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя.
Зампредседателя Совбеза также отметил, что при изменении прав работника и работодателя в трудовых отношениях, сотрудник сам будет нести ответственность за безопасность и комфорт своего рабочего места.
3 апреля стало известно, что самым раздражающим моментом в удаленной работе россияне назвали использование для общения голосовых сообщений в корпоративных чатах. Две трети участников опроса (68 процентов) заявили, что предпочли бы общаться исключительно текстовыми сообщениями или звонить друг другу. При этом 54 процента утверждают, что им в принципе сложно воспринимать информацию на слух.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
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Источник: Всемирная организация здравоохранения