В России выросло число вакансий на удаленке в сфере продаж

В России из-за коронавируса в два раза выросло число вакансий в сфере продаж. Об этом говорится в совместном исследовании компании HeadHunter и оргкомитета конференции по онлайн-ритейлу IDRF’2020, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

В исследовании говорится, современный бизнес в условиях эпидемии стремительно уходить в онлайн-режим, повышая спрос на онлайн-ритейл менеджеров, которые могут обеспечить эффективное присутствие брендов на торговых онлайн-площадках.

Больше всего вакансий (72,3 процента) в этой сфере размещается брендами и производителями в Москве и Московской области, следом идет Санкт-Петербург (8 процентов). Лидерами по числу вакансий среди регионов являются Краснодарский край (два процента), Новосибирская область (1,7 процента) и Ростовская область (1,5 процента).

Материалы по теме Вирус не помеха Как столичные предприятия адаптировались в условиях распространения коронавирусной инфекции

В основном работу предлагают предприятия в отраслях «Товары народного потребления (непищевые)», «Услуги для бизнеса», «Розничная торговля», «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» и «Продукты питания».

Средняя зарплата для специалистов в сфере онлайн-ритейл менеджмента по России составляет 70 тысяч рублей, по Москве — 82,5 тысячи рублей, по Санкт-Петербургу — 60 тысяч рублей.

26 марта сообщалось, что сотрудники, работающие из дома, по сравнению с коллегами в офисе в среднем лучше вовлечены в процесс — они предпринимают на 23 процента больше действий, связанных с рабочими обязанностями.

Из-за ситуации с быстрым распространением коронавируса работодатели все чаще рекомендуют сотрудникам перейти на удаленную работу. Аналогичные рекомендации дают власти. Мэр Москвы Сергей Собянин 18 марта попросил компании по возможности перевести часть работников на работу из дома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!