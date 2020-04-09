Раскрыты самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

На первом месте в списке — специалист по тендерам на научно-производственном предприятии. Успешный кандидат должен уметь вести переговоры, иметь опыт работы с электронными торговыми площадками и разбираться в тендерной документации. За это обещают платить до 500 тысяч рублей в месяц. Менеджер по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий, может получать до 200 тысяч рублей в месяц. Компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, обещает платить до 130 тысяч рублей в месяц телемаркетологу на удаленке.

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На зарплату до 100 тысяч рублей в месяц может рассчитывать менеджер по подбору персонала, а на зарплату в 80 тысяч рублей ищут психолога с опытом работы от двух лет.

По подсчетам сервиса, число вакансий удаленной работы в России выросло на 71 процент по сравнению с февралем 2020 года. В Москве этот показатель вырос на четверть.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией COVID-19 оказались невостребованными услуги официантов, поваров, администраторов, охранников и уборщиков. Несмотря на рост числа вакансий ресторанно-гостиничного бизнеса в начале года, в марте их число заметно снизилось.

За последние сутки в России зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 в стране выявлен у 8672 граждан. Большинство инфицированных — в Москве.

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