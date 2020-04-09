Раскрыты самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».
На первом месте в списке — специалист по тендерам на научно-производственном предприятии. Успешный кандидат должен уметь вести переговоры, иметь опыт работы с электронными торговыми площадками и разбираться в тендерной документации. За это обещают платить до 500 тысяч рублей в месяц. Менеджер по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий, может получать до 200 тысяч рублей в месяц. Компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, обещает платить до 130 тысяч рублей в месяц телемаркетологу на удаленке.
На зарплату до 100 тысяч рублей в месяц может рассчитывать менеджер по подбору персонала, а на зарплату в 80 тысяч рублей ищут психолога с опытом работы от двух лет.
По подсчетам сервиса, число вакансий удаленной работы в России выросло на 71 процент по сравнению с февралем 2020 года. В Москве этот показатель вырос на четверть.
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией COVID-19 оказались невостребованными услуги официантов, поваров, администраторов, охранников и уборщиков. Несмотря на рост числа вакансий ресторанно-гостиничного бизнеса в начале года, в марте их число заметно снизилось.
За последние сутки в России зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 в стране выявлен у 8672 граждан. Большинство инфицированных — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения