Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает RT.
По мнению экспертов Института прогрессивного образования, в сфере туризма в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Эксперты прогнозируют крупную кадровую перестройку в этой области уже в текущем году.
Серьезные проблемы испытывает отрасль пассажирских авиаперевозок, ряд авиакомпаний находится на грани банкротства. В результате на рынке труда могут оказаться много опытных профессионалов, что серьезно подстегнет конкуренцию.
Схожее положение дел может сложиться и в сфере фитнес-индустрии. Эксперты института полагают, что после прекращения действия режима самоизоляции отрасль не сможет вернуть клиентов в полном объеме, в результате чего значительное число опытных инструкторов окажется на рынке труда. Это приведет к тому, что молодые специалисты станут неконкурентоспособными.
Эпидемия коронавируса и принимаемые против нее меры способны ускорить процессы автоматизации и цифровизации рабочих процессов, что началось задолго до пандемии. В связи с этим под угрозой находятся карьерные перспективы представители целого ряда профессий. Среди них младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы, а также работники полиграфии.
Эксперты также прогнозируют, что после окончания пандемии сложный период ждет сферы моды, визажа и стационарного общепита.
«Даже IT-специалисты оказались затронуты. Хотя, казалось бы, все уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платежеспособный спрос на такие услуги тоже упадет», — считает генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.
При этом она отметила, что ряд отраслей относительно быстро восстановятся, которые по определению не могут перейти в онлайн и сейчас находятся в вынужденном простое. «Мы говорим о парикмахерах, косметологах, маникюрных мастерах и других, то есть обслуживающем персонале», — пояснила эксперт.
В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения