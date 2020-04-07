Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты.

В связи с пандемией COVID-19 оказались невостребованными услуги официантов, поваров, администраторов, охранников и уборщиков. Несмотря на рост числа вакансий ресторанно-гостиничного бизнеса в начале года, в марте их число заметно снизилось. В частности, позиция «официант» за три недели стала в 10 раз менее популярной на сервисе поиска работы Worki.

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По данным HeadHunter, в марте самыми ненужными профессиями стали официант, ивент-менеджер, офис-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер.

Также эксперты отметили снижение спроса на медсестер вопреки росту средней зарплаты на 9 процентов — до до 36,1 тысячи рублей в России и 42,3 тысячи рублей в Москве.

Ранее сообщалось, что после окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей. Также ускорившаяся цифровизация поставит под угрозу каперные перспективы младших сотрудников профильных отделов, младших аналитиков, менеджеров банков, фармацевтов, риелторов, event-менеджеров, переводчиков, учителей и репетиторов.

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