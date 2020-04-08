Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Большинство из них в Москве — 660 случаев. Следом идут Московская область (95 случаев), Санкт-Петербург и Ленинградская область (34 и 32 случая соответственно), Республика Марий Эл (27 случаев), Мурманская область (25 случаев), по 24 случая в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 18 в Липецкой области, Республике Коми и Республике Ингушетии. В Рязанской области 15 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, в Ямало-Ненецком автономном округе — 11.
В Воронежской области и Кабардино-Балкарии по 10 случаев. В остальных регионах менее 10 зараженных за сутки. За сутки зафиксировано пять летальных случаев.
Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 580 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения