Подсчитано число бесед полиции с москвичами о соблюдении самоизоляции

Московские полицейские провели с горожанами на улицах тысячи бесед о необходимости соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе главка МВД по Москве.
В ведомстве пояснили, что сейчас сотрудники полиции «активно информируют москвичей о введенных ограничительных мерах и призывают к сознательности. Указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам».
Собеседник агентства добавил, что проведено уже более восьми тысяч бесед, причем особое внимание уделяется пожилым людям и группам граждан.
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.
Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения