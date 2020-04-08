Коронавирус начали активно завозить в Китай из-за рубежа

В материковой части Китая число выявленных зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 выросло в два раза по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, передает Reuters.
По ее информации, за сутки зафиксировали 62 новых случая заболевания COVID-19, в то время как днем ранее новых зараженных было 32. Активный рост происходит на фоне возвращения граждан из-за рубежа — 59 случаев. В общей сложности по итогам 7 апреля в стране насчитали 1042 завезенных случая.
С учетом новых данных сейчас в Китае насчитывается 81802 зараженных. При том 3333 человека скончались от коронавируса.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у 20 граждан Китая, которые вернулись на родину из России. Они летели из Москвы с пересадкой во Владивостоке.
В ночь на 8 апреля власти Китая разблокировали выезд из Уханя — города-очага эпидемии коронавирусной инфекции. Населенный пункт был полностью закрыт на протяжении 76 дней, с 23 января.
7 апреля также стало известно, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине. В целом в Ухане уровень летальности составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны — 0,86 процента.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения