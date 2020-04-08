Коронавирус начали активно завозить в Китай из-за рубежа

В материковой части Китая число выявленных зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 выросло в два раза по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, передает Reuters.

По ее информации, за сутки зафиксировали 62 новых случая заболевания COVID-19, в то время как днем ранее новых зараженных было 32. Активный рост происходит на фоне возвращения граждан из-за рубежа — 59 случаев. В общей сложности по итогам 7 апреля в стране насчитали 1042 завезенных случая.

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С учетом новых данных сейчас в Китае насчитывается 81802 зараженных. При том 3333 человека скончались от коронавируса.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у 20 граждан Китая, которые вернулись на родину из России. Они летели из Москвы с пересадкой во Владивостоке.

В ночь на 8 апреля власти Китая разблокировали выезд из Уханя — города-очага эпидемии коронавирусной инфекции. Населенный пункт был полностью закрыт на протяжении 76 дней, с 23 января.

7 апреля также стало известно, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине. В целом в Ухане уровень летальности составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны — 0,86 процента.

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