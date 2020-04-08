Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него за сутки выросло на 1 736 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Общее число скончавшихся достигло 12 722.
Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным. До этого наивысшее число жертв инфекции фиксировалось 4 апреля, тогда скончались 1 344 пациента.
Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. По его словам, об улучшении ситуации в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — отметил он. В связи с этим политик призвал граждан сделать все возможное для защиты от инфекции
Всего в США зафиксированы более 396,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в мире приближается к полутора миллионам, умерли 82 тысячи человек. В России, по последним данным, коронавирус был подтвержден у 7 497 пациентов, скончались 58 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения