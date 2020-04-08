Магазины приготовились ограничить количество покупателей в залах

Крупные российские торговые сети готовы добровольно ограничить доступ покупателей в торговые залы из-за коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

По информации издания, представители бизнеса уже обсуждали с властями такую меру. На этот шаг они пойдут, если ситуация с распространением коронавируса резко ухудшится и возникнет необходимость в новых ограничительных мерах.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко пояснил, что пока нет точных подсчетов, сколько клиентов может одновременно находиться в одном зале. Пока что компании исходят из необходимой дистанции в два метра между посетителями.

Больше всего это коснется магазинов шаговой доступности, где торговые площади невелики. При этом такие магазины в период самоизоляции граждан принимают на себя основную нагрузку.

Отмечается, что в случае введения такого ограничения придется организовать покупателей за пределами магазинов. Например, отмечает газета, может понадобиться разметка на асфальте, чтобы люди в очереди стояли на безопасном расстоянии друг от друга.

30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Магазины и аптеки обязаны наносить специальную разметку в торговых зонах для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.

По последним данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом. Из них 58 человек умерли, еще 494 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,4 миллиона случаев заражения.

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