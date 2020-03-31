Москвичам рассказали про работу соцслужб и ветклиник во время самоизоляции

Мэрия Москвы ответила на семь вопросов о работе центров занятости населения, социальных служб и ветклиник во время режима самоизоляции. Список опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

В частности, москвичам рассказали о том, как будут проводиться выплаты безработным, и кому они положены. Так, на выплату в размере 19 500 рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и не менее 60 календарных дней в 2020 году занимавшиеся трудовой и другой деятельностью, которая признана законом «О занятости населения». Также отмечается, что документы нести никуда не нужно, заявку можно оставить на сайте Центра занятости населения Москвы.

Отдельно затрагивается вопрос о хирургической, онкологической помощи, химиотерапии, лучевой терапии, гемодиализе и ряде других видов медицинской помощи. В мэрии заверили, что москвичи будут обеспечены таким видом помощи.

Говоря о бездомных, в правительства отметили, что на улицах города продолжает работу «Социальный патруль», а в Центре социальной адаптации предлагают людям помощь в обогреве, питании, социализации, проводят разъяснительные беседы и оказывают первую доврачебную помощь.

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