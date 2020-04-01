Владельцев торговых сетей Москвы предостерегли от несоблюдения требований мэра

Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителей 14 крупных торговых и аптечных сетей от нарушения требований мэра столицы Сергея Собянина о нанесении разметки для дистанцирования посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры, передает ТАСС.
В ходе мониторинга проводимых крупнейшими продуктовыми ретейлерами и аптечными сетями противоэпидемических мероприятий выявлены факты неготовности некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению требований мэра о социальном дистанцировании.
«В этой связи прокурор Москвы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — заявили в ведомстве. Должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей.
Кроме того, прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам Москвы поручено обеспечить постоянный мониторинг состояния санитарно-эпидемиологической безопасности на всех торговых и аптечных объектах и принимать незамедлительные меры по предупреждению нарушений. Магазины и аптеки обязаны наносить специальную разметку в торговых зонах для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.
Ранее в правительстве Москвы разъяснили положения всеобщего режима изоляции, вступившего в силу в столице и Подмосковье 30 марта для сдерживания распространения коронавируса. В мэрии, в частности, прокомментировали тему доступа в общественный транспорт. Он продолжит работать в обычном режиме, а указ мэра Сергея Собянина о режиме изоляции не предусматривает ограничения движения личного, служебного и специального автотранспорта, говорится в публикации. Такси также продолжит работать по-прежнему, без дополнительного регулирования цен.
30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения