Владельцев торговых сетей Москвы предостерегли от несоблюдения требований мэра

Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителей 14 крупных торговых и аптечных сетей от нарушения требований мэра столицы Сергея Собянина о нанесении разметки для дистанцирования посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры, передает ТАСС.

В ходе мониторинга проводимых крупнейшими продуктовыми ретейлерами и аптечными сетями противоэпидемических мероприятий выявлены факты неготовности некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению требований мэра о социальном дистанцировании.

«В этой связи прокурор Москвы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — заявили в ведомстве. Должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей.

Кроме того, прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам Москвы поручено обеспечить постоянный мониторинг состояния санитарно-эпидемиологической безопасности на всех торговых и аптечных объектах и принимать незамедлительные меры по предупреждению нарушений. Магазины и аптеки обязаны наносить специальную разметку в торговых зонах для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Ранее в правительстве Москвы разъяснили положения всеобщего режима изоляции, вступившего в силу в столице и Подмосковье 30 марта для сдерживания распространения коронавируса. В мэрии, в частности, прокомментировали тему доступа в общественный транспорт. Он продолжит работать в обычном режиме, а указ мэра Сергея Собянина о режиме изоляции не предусматривает ограничения движения личного, служебного и специального автотранспорта, говорится в публикации. Такси также продолжит работать по-прежнему, без дополнительного регулирования цен.

30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.

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