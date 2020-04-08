В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

Вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
По словам Пенса, об улучшении ситуации с коронавирусом в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — отметил он. В связи с этим политик призвал граждан сделать все возможное для защиты от инфекции.
Ранее президент США Дональд Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии коронавируса. Он отметил, что снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке — хороший знак.
По последним данным, в США зафиксировано более 387,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 12,2 тысяч человек умерли, еще 20,3 тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,4 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения