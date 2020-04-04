Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии. Ими стали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов портала HeadHunter.

Кроме того, увеличилось число вакансий в сфере безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости.

Однако снизилось число вакансий в таких сферах как маркетинг, бухгалтерия, реклама и PR, юриспруденция и управления персоналом.

Кроме того, некоторые вакансии предполагают начало работы уже после окончания режима изоляции или сейчас, однако на удаленной основе. Такие предложения касаются сфер IT, образования, услуг для бизнеса, маркетинга и рекламы.

В марте Росстат определил виды деятельности, в которых в 2019 году было создано наибольшее число рабочих мест. Лидером по этому показателю стала сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов — 300,9 тысячи новых рабочих мест. На втором месте — сфера обрабатывающих производств, там создано 232,2 тысячи рабочих мест. В сфере строительства появились 173,2 тысячи рабочих мест, в сфере образования — 146,4 тысячи, в сфере госуправления, военной безопасности и социального обеспечения — 139,7 тысячи.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире более 1 миллиона 99 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 59 тысяч скончались, еще 226 тысяч человек вылечились.

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